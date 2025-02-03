Проще, чем кажется: как приготовить ароматные круассаны в домашних условиях

Многие люди с удовольствием едят круассаны из пекарен, однако не решаются приготовить их дома. Однако оказалось, что сделать круассаны дома проще, чем кажется.

На кулинарном ютуб-канале Liza's Delicious Recipes был опубликован "самый простой способ приготовления круассанов". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Фуд-блогер поделилась "простым" рецептом круассанов

Этот рецепт занимает около двух часов, включая один час на охлаждение теста. В результате получаются "легкие, воздушные, золотистые, хрустящие и маслянистые круассаны".

Так как же приготовить круассаны? В большую миску нужно добавить воду, сахар и дрожжи и перемешать. После этого оставить на 5 – 10 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Затем вернитесь в миску и осторожно перемешайте загустевшую смесь. Добавьте молоко и хорошо перемешайте, прежде чем добавлять соль и муку.

Руками всыпьте муку в смесь и сформируйте тесто. На этом этапе оно будет очень липким, но будьте настойчивыми, и впоследствии получится однородное тесто.



Круассан / Фото shutterstock

Далее нужно добавить 50 граммов размягченного сливочного масла. Распределите его сверху на тесто, а затем вымешивайте в течение шести минут, опять же руками.

Когда тесто станет однородным и больше не будет липким, выдавливаем его в миску и накрываем кухонным полотенцем. Щедро сбрызните полотенце водой и оставьте тесто при комнатной температуре на один час.

Проверьте, чтобы тесто увеличилось вдвое перед тем, как вынуть его из миски, чтобы продолжить приготовление круассанов. На чистую рабочую поверхность посыпьте горсть муки и выложите тесто.

Раскатайте шарик теста в большую "колбаску", а затем разрежьте его на семь одинаковых по размеру частей. Возьмите одну часть и сформируйте шарик, затем разомните его внутрь, после чего раскатайте в форме блина. Переложите круг на хорошо присыпанную мукой тарелку.

Далее нужно размягчить оставшиеся 150 граммов сливочного масла в тарелке и с помощью кондитерской кисти смазать верхнюю часть круга теста. Повторите замес остальных порций, раскатайте их в круги и продолжайте выкладывать их на другие листы на тарелке, смазывая каждый сверху сливочным маслом.



Круассаны / Фото shutterstock

Когда все семь порций теста будут выложены, следует раскатать стопку теста на хорошо присыпанной мукой поверхности в большой прямоугольник. Обрежьте края раскатанного прямоугольника, чтобы сформировать идеальный квадрат, а затем с помощью ножа для пиццы нарисуйте треугольники, чтобы сформировать шесть треугольников, начиная от угла прямоугольника внутрь по диагональной линии.

Отделите прямоугольники теста и сделайте небольшой надрез на основании каждого из них, а затем начните сворачивать тесто от широкого конца к острию. Убедитесь, что оно плотно зафиксировано, прежде чем выкладывать его на противень.

Повторите эту процедуру со всеми треугольниками теста и оставьте на некоторое время на противень при комнатной температуре. Смажьте круассаны взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке от 20 до 25 минут.

Ингредиенты