Фуд-блогер Диана Куликовская поделилась рецептом таратуты, пишет 24 Канал. Это древнее украинское блюдо из вареной свеклы, которое готовили еще 100 лет назад.
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Как приготовить таратуту
Для приготовления таратуты, как рассказала Диана Куликовская, нужно всего несколько ингредиентов:
- свекла 5 штук,
- огурец 6 штук,
- лук крупный 1 штука,
- хрен 1 столовая ложка,
- масло 1 столовая ложка,
- столовая ложка рассола из огурцов,
- два стакана воды из варки свеклы.
Как оказалось, блюдо приготовить очень легко. В частности, свеклу слов готовить полчаса на среднем огне и ни в коем случае не солить.
Впоследствии к свекле добавить другие ингредиенты и поставить на сутки в холодильник.
Как приготовить таратуту: смотрите видео
В комментариях к видео фуд-блогер рассказала, что взяла рецепт из книги 1913 года. Кроме того, Диана Куликовская отметила, что таратута – это не винегрет, о чем подумали подписчики в TikTok.