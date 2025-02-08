Блогерша показала древнее украинское блюдо из свеклы: рецепт стал вирусным

Благодаря трендам в социальных сетях на кухни украинцев и в рестораны возвращается все больше забытых блюд. Известные шеф-повара, а также популярные фуд-блогеры раскрывают древние украинские рецепты.

Фуд-блогер Диана Куликовская поделилась рецептом таратуты, пишет 24 Канал. Это древнее украинское блюдо из вареной свеклы, которое готовили еще 100 лет назад.

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Как приготовить таратуту

Для приготовления таратуты, как рассказала Диана Куликовская, нужно всего несколько ингредиентов:

свекла 5 штук,

огурец 6 штук,

лук крупный 1 штука,

хрен 1 столовая ложка,

масло 1 столовая ложка,

столовая ложка рассола из огурцов,

два стакана воды из варки свеклы.

Как оказалось, блюдо приготовить очень легко. В частности, свеклу слов готовить полчаса на среднем огне и ни в коем случае не солить.

Впоследствии к свекле добавить другие ингредиенты и поставить на сутки в холодильник.

Как приготовить таратуту: смотрите видео

В комментариях к видео фуд-блогер рассказала, что взяла рецепт из книги 1913 года. Кроме того, Диана Куликовская отметила, что таратута – это не винегрет, о чем подумали подписчики в TikTok.