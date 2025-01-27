Цельнозерновой хлеб часто считается полезнее белого благодаря высокому содержанию клетчатки и питательных веществ, однако окончательный выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и диетических целей. Сертифицированный врач Сохаиб Имтиаз, специалист по общественному здоровью, в своем обзоре для Very well Health объяснил ключевые различия между этими видами хлеба, передает 24 Канал.

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Основные отличия

Ингредиенты

Цельнозерновой хлеб изготавливается из муки, содержащей все части зерна: отруби, зародыш и эндосперм. Благодаря этому он сохраняет большее количество питательных веществ и клетчатки.

Белый хлеб, наоборот, производят из рафинированной муки, из которой во время обработки удаляют отруби и зародыш, оставляя только крахмалистый эндосперм. Хотя белый хлеб часто обогащают витаминами и минералами, в нем отсутствуют природные питательные вещества, характерные для цельнозернового хлеба.

Клетчатка

Цельнозерновой хлеб является прекрасным источником пищевых волокон. Один ломтик содержит 2 – 4 грамма клетчатки, что способствует быстрому насыщению, поддерживает стабильный уровень сахара в крови и помогает пищеварению. Белый хлеб имеет значительно более низкое содержание клетчатки – менее 1 грамма на ломтик.



Белый и цельнозерновой хлеб делают из разных ингредиентов / Pexels

Протеин

Цельнозерновой хлеб содержит больше белка – примерно 5 граммов на ломтик, по сравнению с 2–3 граммами в белом хлебе. Белок способствует восстановлению мышц, поддерживает здоровье костей и обеспечивает длительное чувство сытости.

Сахар в крови

Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс (ГИ), что может привести к быстрым скачкам уровня сахара в крови. Зато цельнозерновой хлеб с более низким ГИ обеспечивает стабильное снабжение энергии, что особенно важно для людей с диабетом или тех, кто стремится поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.



Ломтики хлеба / Pexels

Калорийность

Цельнозерновой хлеб обычно содержит около 80 калорий или более на ломтик, тогда как белый хлеб - чуть меньше. Высокое содержание клетчатки и питательных веществ в цельнозерновом хлебе компенсирует эту незначительную разницу в калорийности.

Цельнозерновой хлеб обеспечивает организм клетчаткой, витаминами и минералами, которые способствуют здоровью пищеварительной системы, улучшают энергетический баланс и помогают избежать скачков сахара в крови. Благодаря этим преимуществам он является лучшим выбором для тех, кто стремится добавить в рацион больше полезных питательных веществ.