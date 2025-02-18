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Какая польза калинового чая

Калиновый чай – это не только вкусный напиток, но и настоящий кладезь полезных веществ. Он издавна известен своими целебными свойствами.

Польза калинового чая:

укрепляет иммунитет;

служит отличной профилактикой, если есть заболевания верхней части дыхательных путей;

помогает снизить температуру без нарушения защитных функций организма;

выводит мокроту из легких;

нормализует работу пищеварения, помогая организму выделять желудочный сок и повышая перистальтику кишечника;

помогает организму лучше усваивать полезные питательные элементы из других продуктов;

мягко снижает давление, если оно повысилось выше нормы.

за счет наличия в составе растения дубильных веществ после употребления в организме происходит очищение сосудов. Исчезают холестериновые бляшки, благодаря чему удается восстановить кровообращение и нормализовать сердечный пульс;

восстанавливает нервную систему, помогает снизить раздражение и уровень стресса при регулярном употреблении;

избавляет от хронической усталости и бессонницы.

Чай из калины имеет множество полезных свойств / Фото Unspalsh

Мы уже рассмотрели полезные свойства калинового чая и теперь важно правильно его приготовить, ведь именно от этого зависит вкус и насыщенность напитка.

Как заварить лечебный калиновый чай:

заливайте заготовку водой с температурой до 70 градусов (если температура будет больше, это разрушит полезные свойства калины);

дайте настояться напитку 25 – 30 минут;

выпейте напиток максимум за 2 дня, ведь более длительное хранение приводит к потере полезных свойств.

Отдельно стоит упомянуть отвар из калиновых цветов и листьев. Он способствует облегчению боли в горле и укреплению голосовых связок. Кроме того, отвар улучшает свертываемость крови, что особенно полезно во время родов или при бытовых и спортивных травмах для предотвращения внутренних кровотечений.

Чтобы придать напитку тонизирующего эффекта, перед завариванием обжарьте ягоды на сухой сковородке.

Кому не стоит пить калиновый чай

Несмотря на значительное количество полезных свойств калины, все же есть те, кому не стоит ее употреблять.

Кому вредно употреблять калину:

тем, у кого пониженное артериальное давление, из-за того, что спелая калина еще сильнее его снизит;

беременным женщинам, ведь питательные элементы, содержащиеся в калине, похожи по эффекту на женские гормоны. При вынашивании малыша в организме и так происходит насыщение организма гормонами, поэтому употребление этого продукта может лишь усугубить ситуацию;

женщинам, которые кормят грудью в первые 6 месяцев после родов;

людям с тромбофлебитом, из-за того, что в калине содержатся компоненты, которые способствуют быстрому свертыванию крови;

людям, которые страдают от заболеваний, связанных с кишечником, печенью и почками, – в этом случае раздражителем воспаленных органов станет аскорбиновая кислота.

Некоторым людям противопоказано употреблять калину / Фото Unsplash

Противопоказания к употреблению калины также касаются ее чрезмерного потребления. Слишком частое употребление свежих ягод может вызвать аллергическую реакцию, что обусловлено высоким содержанием витамина C.

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