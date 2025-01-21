Новый чай набирает популярность: его готовят из необычных листьев

Чай поражает своим разнообразием – классические, травяные, ягодные и многие другие виды. Однако есть еще один, который известен давно, однако сейчас снова становится популярным.

И речь идет о чае из оливковых листьев, который еще в древности готовили жители Средиземноморья. Что известно об этом напитке и стоит ли его употреблять – рассказывает 24 Канал со ссылкой на SienceAlert.

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Действительно ли полезен чай из оливковых листьев

В древности такой чай использовали как лекарство, в частности для лечения малярии. Исследования указывают на то, что в листьях оливы содержится немало антиоксидантов, в частности олеуропеин. Интересно, что оливки и оливковое масло содержат значительно меньше этого антиоксиданта, чем листья дерева.

Экстракт листьев оливкового дерева положительно влияет на здоровье сердца и артериальное давление. Также положительное влияние есть и на уровень сахара в крови.

Однако чай из оливковых листьев имеет одну специфическую особенность. Из-за слишком высокого уровня антиоксидантов этот чай может иметь горьковатый вкус, если настаивать его долго, залив кипятком. А еще лучше – заливать листья теплой водой.

Как готовить чай из оливковых листьев: смотрите видео

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