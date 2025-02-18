Малиновый чай может помочь укрепить здоровье и справиться с простудой. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие полезные свойства малинового чая для здоровья

Малина богата витамином С, который является мощным антиоксидантом и помогает организму бороться с вирусами и бактериями. Компоненты малины помогают уменьшить воспаление в организме, что особенно полезно при респираторных заболеваниях.

Малиновый чай полезен при кашле, поскольку обладает отхаркивающим действием, помогая выводить мокроту из дыхательных путей.



Полезен ли чай с малиной / Фото iStock

Бывшая глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказывала, что малина позволяет поддерживать водный баланс.

Когда мы болеем, то теряем много жидкости вместе с потом при лихорадке и во время интенсивного кашля. Поддерживать водный баланс в этом случае чрезвычайно важно. А чай с малиной – это дополнительная возможность получить нужную жидкость, к тому же, она содержит ионы – это лучше для поддержания организма, чем просто вода,

– объясняла Супрун.

В составе малины есть ацетилсалициловая кислота, которая помогает снизить лихорадку и воспаление. Именно поэтому малина также помогает облегчить симптомы простуды.



Чай с малиной / Фото iStock

Малина поддерживает иммунную систему. Сырая, замороженная, или перетертая с сахаром эта ягода содержит флавоноиды, витамин С, а также немного сахара.

Эти вещества необходимы иммунной системе, одновременно помогают бороться с болезнью. Кроме того, во время болезни часто отсутствует аппетит, теплый напиток с малиной – хорошее средство, чтобы немного подпитать организм.

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