Латте или флэт-вайт: как их отличить и есть ли различия во вкусе

Человечество придумало немало разных кофейных напитков, поэтому неудивительно, что они могут быть похожими между собой. Например, часто путают латте и флэт-вайт.

Выбор между флэт-вайтом и латте может быть сложным из-за их сходства, но ключевая разница заключается в соотношении молока к эспрессо и текстуре молочной пены. Об этом пишет 24 Канал.

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В чем разница между напитками

Флет-вайт готовят с микровспененным молоком, что создает более бархатистую текстуру и не перекрывает вкус эспрессо. Латте, наоборот, содержит больше молока и имеет более густую пену, делая вкус напитка более мягким и более сливочным.



Капучино имеет более мягкий вкус / Фото Pexels

Флет-вайт зародился в кофейной культуре Австралии и Новой Зеландии, тогда как латте стал популярным во всем мире, особенно в США, где его часто подают с сезонными вкусами, например тыквенными специями или мятой. В США флет-вайт иногда описывают как "латте без пены", хотя на самом деле он имеет тонкий слой микропены.

По пропорциям, для флэт-вайта обычно используют соотношение 2:1 молока к эспрессо, а для латте – 3:1. Это также влияет на размер чашки: флэт-вайт подают в меньшей, чем латте. Однако в крупных сетях, таких как Starbucks, флэт-вайт может не соответствовать традиционному рецепту, поскольку его готовят в стандартных размерах чашек, что меняет баланс вкусов.