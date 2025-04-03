Не только цвет: какие главные различия между черными и зелеными оливками

Черные и зеленые оливки отличаются не только цветом. В частности вкусом, способом обработки и полезными свойствами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Sporked.

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В чем главные отличия черных и зеленых оливок

На первый взгляд, главное отличие между черными и зелеными оливками – это их цвет. Однако есть и другие важные аспекты. Самая существенная разница заключается в степени созревания. Зеленые оливки собирают недозрелыми, тогда как черные оставляют на дереве до полного созревания, что придает им более темный цвет.

Способ обработки также различается:

зеленые оливки сначала вымачивают в щелочном растворе и подвергают ферментации перед консервированием в солевом растворе;

черные оливки, которые уже созрели, сразу консервируют, пропуская ферментацию.

Черные и зеленые оливки отличаются не только цветом / Фото Pexels

Разница есть и во вкусе. Зеленые оливки более горьковатые, тогда как черные имеют мягкий и маслянистый привкус. Также зеленые оливки обычно солонее, хотя это зависит от способа их консервации и маринования.

По питательной ценности, зеленые оливки содержат больше калорий, жира, натрия и витамина Е. Кроме того, они часто фаршированные начинками, что еще больше повышает их калорийность. Зато черные оливки богаче железом.

Напомним, что по словам ученых, растворимый и заварной кофе имеют определенные преимущества для здоровья, в частности профилактику болезней сердца, печени и мозга. Также рекомендуется выпивать 2 – 3 чашки кофе в день для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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