Казацкая эпоха – один из важнейших периодов становления нашего государства. Впрочем, следует понимать, что казаки также были просто людьми и имели собственные предпочтения в еде.

Историк и автор книги "Истории о жизни еще 50 украинцев и украинок" Анастасия Саенко исследовала, как же питались эти украинские воины, которые отстаивали нашу независимость. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее выводы.

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Что ели украинские казаки?

Ученая отмечает, что рецептов с тех времен почти не сохранилось, ведь ведение кулинарных книг тогда было не популярным. Людям банально не хватало на это времени. к счастью, некоторые сведения все же сохранились.

В частности, известно, что кухня рядовых казаков и казацкой старшины отличалась. Их рационы тоже были несколько отличными.

Например, основой питания рядовых казаков были каши. Во время военных походов они также в основном ели простую пищу: вяленое мясо, рыба, сухари, однако иногда готовили даже борщ. Также популярным было блюдо, которое сейчас почти никто не знает. Говорится о соломахе. Она состоит из вареного пшена и муки.

Кстати, в походах алкоголь был под строгим запретом. За употребление могли лишить жизни.

Для казацкой старшины всегда накрывали стол с изысканными столовыми принадлежностями. Блюда должны были постоянно меняться – стол не должен был быть пустым.



Борщ был в казацком рационе / Фото Pexels

Конечно, отличался и рацион. На столе было разнообразное мясо. В частности, лося, медведя, дикого козла. Тогда массово не разводили птицу, поэтому курятина была, но очень редко. Специи играли важную роль в приготовлении пищи, при этом часто использовали такие ингредиенты, как миндаль, куркуму и шафран.

Тогдашние десерты включали разнообразные сладости, такие как варенье, цукаты и марципан. Также казаки были настоящими поклонниками кофе и вина.

К слову, в 1918 году во время Гетманщины Павла Скоропадского тарелка борща стоила довольно дорого. Эта сумма составляла примерно треть ежедневного дохода чиновника того времени.