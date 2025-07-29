Ученые исследовали кости неандертальцев и обнаружили, что они были всеядными и потребляли одинаковое количество мяса и пищи растительного происхождения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Что необычного было в рационе неандертальцев?

Впрочем, потребление мяса или растительной пищи не удивляет никого. Однако было в рационе наших предков кое-что такое, что сейчас кажется странным и даже диким. Антрополог Мелани Бисли считает, что они употребляли в пищу личинки мух. Это объясняет наличие азота-15 в костях.

Как это удалось обнаружить?

Для того, чтобы установить этот факт Бисли провела исследование. Оно было довольно специфическим – ученая изучала, как меняется содержание азота в мышечной ткани в процессе разложения после смерти. Ей удалось установить, что изотопные значения азота в мышечной ткани умеренно увеличиваются во время распада. Они возрастают с -0,6 до 7,7 части на миллион.



Ученые провели исследование / Фото Pexels

Для сравнения стоит сказать, что среди личинок, которые потребляют ткани, что разлагаются прослеживается резко рост от 5,4 до 43,2 части на миллион. Зато содержание азота в плейстоценовых травоядных животных колеблется лишь от 0,9 до 11,2 части на миллион.

Так исследование показывает, что неандертальцы действительно потребляли личинки мух. На самом деле это не удивительно, ведь они неизбежно появлялись в пище, которая портилась.

К слову, археологи обнаружили более 160 костей певчих дроздов в выгребной яме древней закусочной в Поллентии, что свидетельствует об их широком потреблении рабочим классом. Птиц, вероятно, ловили зимой, обрабатывали грудные кости для быстрого приготовления и жарили целыми на сковороде – метод, который до сих пор используют в средиземноморских кухнях.