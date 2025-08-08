Историк Виталий Капранов объяснил, что рацион киевских князей, живших тысячу лет назад, состоял из различных продуктов, но основой его был белок – то есть мясо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его видео на YouTube.

Что ели в Киевской Руси?

Наши предки часто ели различные виды мяса: свинину, говядину, баранину, курятину. Способы приготовления были очень разными. Блюдо могли варить, жарить или запекать. Мясо составляло основу рациона не случайно – в то время много работали физически, поэтому именно благодаря такому питанию наши предки пополняли запасы энергии.

Также важными были молочные продукты. Люди знали, что если имеют корову, то будто имеют гарантию выживания, ведь молоко может быть основой для многих продуктов и блюд.



Молоко также было важным / Фото Pexels

Стол в Киевской Руси был далеко не однообразным. Там также присутствовали различные овощи: огурцы, редька, чеснок, капуста и другие. Интересно, что в рацион также входил даже рис.

К слову, рацион рядовых казаков состоял из каш, вяленого мяса, рыбы, сухарей, иногда борща, и блюда соломаха; алкоголь был под запретом. Казацкая старшина имела изысканные столы с разнообразным мясом, специями и десертами, включая кофе и вино.