Не грейте чай в микроволновке: ученый объяснил, почему это плохая идея

Многие привыкли разогревать остывший чай в микроволновке. Однако, как оказалось, это может испортить вкус напитка.

Сообщает 24 Канал со ссылкой профессора Лондонского университетского колледжа Марка Миодовника в комментарии MailOnline.

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Почему не стоит греть чай в микроволновке

Ученый отмечает, что основная причина, почему не стоит разогревать чай, – это потеря его вкуса.

Профессор Миодовник объясняет, что чай содержит большое количество флавоноидов – природных соединений, которые придают напитку особый вкус во время заваривания. Однако эти вещества очень легко испаряются.

Они просто исчезают, поэтому если вы не выпьете чая вскоре после того, как его приготовили, у вас их не останется много. Если же вы разогреете чай, они совсем исчезнут,

– отметил ученый.

Ученый советует не разогревать чай в микроволновке / Фото Pexels

Профессор Миодовник утверждает, что единственное, что может быть хуже чая, разогретый в микроволновке, – это чай, который подают в самолетах.

По его словам, сочетание нескольких факторов, в частности низкого атмосферного давления и сухого воздуха в салоне, снижает чувствительность к вкусу и запаху на высоте.

Кроме того, важно учесть, что вода – основной компонент чая – тоже может быть разной. Например, жесткая вода может негативно сказаться на его вкусовых свойствах.

"Это очень сложный напиток с множеством переменных. Не недооценивайте то, с чем вы здесь имеете дело. Не зря это лучший напиток в мире", – резюмировал Миодовник.

К слову, ученые также рассказали, в какой период дня лучше всего пить зеленый чай. Они также рассказали, кому следует избегать этого напитка.