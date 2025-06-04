Мясо из кактуса и песто из ботвы: футурологи рассказали, какой может быть еда в 2050 году
- Футурологи прогнозируют, что к 2050 году человечество может употреблять блюда из переработанных отходов, выращенных на тканях растений, и напечатанных 3D-принтерами.
- Популярными могут стать городское фермерство и продукты, поглощающие парниковые газы, а также изменение в питании в пользу устойчивых к изменениям климата культур.
Британский пищевой футуролог доктор Моргейн Гей вместе с климатологом доктором Джозефом Пуром провели исследование, в котором спрогнозировали, как изменится питание человечества в ближайшие десятилетия. Они учли влияние изменение климата, дефицит ресурсов и необходимость устойчивого производства продуктов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на What's The Jam.
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Как может измениться питание людей к 2050 году
Одним из главных изменений станет появление "умной" пищи – блюд, созданных из переработанных отходов, выращенных на тканях растений и напечатанных с помощью 3D-принтеров.
Уже к 2050 году на наших столах могут появиться такие необычные блюда:
- рамен из гречки и сорго с грибами и тыквенными семечками;
- "безотходные" грибные фрикадельки из сорго с сальсой;
- жареная лапша с водорослями и веганским мясом из кактуса;
- паста с песто из морковной ботвы, нутом и баклажанами;
- галета из тефа с салатом из одуванчиков и сублимированным сыром.
Как могут выглядеть ставы будущего / Фото Jam Press
Также, по словам исследователей, все более популярными станут городское фермерство, продукты, способные поглощать парниковые газы, а также коллективная модель питания, предусматривающая отказ от еженедельных покупок.
Несмотря на технологические изменения, ученые отмечают важность сохранения традиции совместной трапезы.
ИИ не сможет заменить радость от домашней еды в кругу близких,
– убеждена доктор Гей.
По мнению доктора Пура, климатические изменения заставят человечество отказываться от привычных продуктов в пользу питательных, устойчивых к засухе и жаре культур, таких как водоросли, тефф и сорго. Это не только полезно для здоровья, но и крайне важно для сохранения планеты.
К слову, ученые определили 4 продукта, которые снижают риск преждевременной смерти. В исследовании, которое длилось 14 лет, приняли участие более 11 тысяч человек.