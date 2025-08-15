Британская королевская семья всегда в центре внимания. Покойная королева Елизавета ІІ также не остается без внимания как и ее предпочтения в еде.

У королевы Елизаветы II был любимый десерт. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Hello!.

Какой был любимый десерт королевы Елизаветы II?

По воспоминаниям шеф-повара, который много лет готовил для королевы, она была гурманкой, однако все-таки предпочитала традиционные блюда британской и французской кухни. Это не мешало ей невероятно сильно любить шоколад.

Поэтому несложно догадаться, что любимыми у нее были шоколадные десерты, однако и среди них у нее был фаворит. Рецепт она привезла сама после одного из своих визитов в Мельбург. Там для нее приготовили "шоколадную маркизу" и королева осталась поражена.



Она любила шоколадные десерты / Фото Pexels

По возвращении она попросила приготовить это блюдо, а также включить его в меню, чтобы она могла угощать гостей.

К слову, королева-консорт Камилла предпочитает простое блюдо, что является классикой британской кухни. Общая стоимость этого блюда составляет около 65 гривен, поскольку оно состоит из недорогих ингредиентов. Королева-консорт Камилла призналась, что предпочитает классические и любимые семейные блюда, а не "привередливые" или "сложные" рецепты.

Одним из ее любимых блюд является настоящая британская классика – фасоль на тосте. Камилла отметила, что ей нравится именно простота этого блюда, но фасоль должна быть именно марки Heinz.