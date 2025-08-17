Королевская семья Великобритании постоянно находится в центре внимания. В частности, король Чарльз и все его публичные выходы и высказывания вплоть до предпочтений в еде.

Он рассказал, какие продукты чаще выбирает на завтрак, но также любит яйца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Hello!.

Чем завтракает король Чарльз III?

Ранее король Великобритании рассказывал, что любит яйца на завтрак. Однако он также может выбирать более полезный вариант. Например, овсянку с фруктами или орехами. Также к блюду можно добавить немного меда.

К слову, ранее рассказывали о специфическом правиле короля Чарльза относительно приготовления яиц. Он любит, чтобы они были приготовлены определенным способом, поэтому всегда просит готовить их по 6 штук, чтобы хотя бы два были такие, как он любит.

Кроме этого, имеют интересные предпочтения и другие члены королевской семьи. Покойную королеву Елизавету II не прекращают обсуждать.



Король Чарльз предпочитает полезные завтраки / Фото Pexels

По воспоминаниям шеф-повара, который много лет готовил для королевы, она была гурманкой, однако все-таки предпочитала традиционные блюда британской и французской кухни. Это не мешало ей невероятно сильно любить шоколад.

Поэтому несложно догадаться, что любимыми у нее были шоколадные десерты, однако и среди них у нее был фаворит. Рецепт она привезла сама после одного из своих визитов в Мельбург. Там для нее приготовили "шоколадную маркизу" и королева осталась поражена.