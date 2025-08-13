Монаршие особы Великобритании имеют интересные предпочтения в еде. Король Чарльз также придерживается специфических правил.

Дело заключается в том, что он ест яйца приготовленные особым образом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Можно ли есть яйца ежедневно: ученые исследовали этот вопрос и дали ответ

Каких привычек придерживается Чарльз II в еде?

Королю Великобритании свойственно превращать даже привычные блюда в сложные и необычные. Так произошло и с яйцами. К слову, конечно, он не готовит их сам. Это для него делают слуги.

Чарльз II каждый раз просит готовить 6 яиц, чтобы хотя бы 2 из них были пригодными к употреблению. Бесспорно, яйца сложно приготовить идеально, однако если бы король ел их каждый день, то приходилось бы тратить 42 яйца в неделю.



Король Чарльз потребляет яйца / Фото Pexels

К слову, король Чарльз II ежедневно пьет напиток, что улучшает работу сердца, снижает давление и уровень сахара в крови. Напиток содержит полифенолы и фитохимические вещества, которые помогают снизить холестерин и могут уменьшить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Как настоящий британец, король Чарльз обожает чаепитие. Его любимый напиток – чай дарджилинг с медом и молоком, который является основным блюдом его позднего завтрака.

Этот чай известен своими многочисленными полезными свойствами. Он содержит большое количество растительных соединений, например полифенолы и фитохимические вещества, включая флавоноиды.