Вы точно захотите это повторить: что ест на завтрак Марго Робби

Голливудская актриса Марго Робби предпочитает высокобелковый завтрак, который легко приготовить дома. Завтрак австралийки состоит из трех ингредиентов.

Детали о высокобелковом завтраке Марго Робби рассказало издание Eating Well, информирует 24 Канал.

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Что же заказывает Марго Робби, когда выходит на завтрак

Как рассказывает издание, на завтрак Марго Робби заказывает тост с авокадо, сыр халуми на гриле и бекон в австралийском стиле.

Все три элемента этого завтрака звучат потрясающе и его очень просто приготовить.

Во-первых, тост с авокадо можно полностью адаптировать, поэтому независимо от того, предпочитаете ли вы просто приправленные тосты, или дополняете их яйцом, они могут стать легким, но сытным блюдом для завтрака в любой день недели.



Марго Робби / Фото Getty Images

Сыр халуми на гриле готовится очень просто: добавьте ваш любимый сыр халуми на раскаленную сковороду и поджарьте до румяной корочки с обеих сторон. Поскольку халуми очень твердый, он не расплавится по всей сковороде, что делает его идеальным белковым гарниром для завтрака или позднего завтрака.

Вы также можете украсить его чернично-бальзамическим желе для изысканной закуски.

Что же такое бекон в австралийском стиле? Австралийский бекон изготавливается из свиной корейки с центральным разрезом и является менее жирным куском мяса, поэтому его стоит попробовать, если вы любите более постный бекон.

От сыра до бекона – еда Робби содержит много белков, которую легко приготовить.