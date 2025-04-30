Любимый напиток Кейт Миддлтон: чему она отдает предпочтение

У Кейт Миддлтон есть любимые продукты. Кроме этого, она имеет также специфические предпочтения в напитках.

В ежедневном рационе принцессы Кейт есть особый напиток, в состав которого входит одна из самых полезных ягод на планете – черника. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журнал Ок!.

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Что еще входит в этот напиток

Этот смузи не просто вкусный, но и настоящая антиоксидантная бомба.

По мнению ученых, ягоды, в частности черника, малина, ежевика и клюква, богаты полифенолами. Эти природные соединения, которые производят растения, могут существенно влиять на здоровье: улучшать пищеварение, поддерживать ясность ума, а также снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.



В смузи входит черника / Фото Pexels

Кейт Миддлтон каждое утро и днем пьет зеленый смузи, в который входят спирулина, капуста, матча, шпинат, листья ромена, кинза и черника. Такой напиток не только заряжает энергией, но и поддерживает организм на клеточном уровне.

Рацион принцессы в целом богат антиоксидантами – она отдает предпочтение легким салатам, свежим фруктам и сезонным продуктам, придерживаясь принципов здорового и сбалансированного питания.

Королева Елизавета II имела любимый завтрак, включавший хлопья, тосты, чай и печенье, часто поданные к постели. Она отдавала предпочтение коричневым яйцам и любила жареную камбалу на обед.