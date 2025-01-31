Никогда не завтракайте этим: тренер назвал продукты, которые лучше не употреблять утром

Завтрак - самый важный прием пищи, который задает тон всему дню. Важно ответственно выбирать, что именно съесть утром.

Завтрак должен быть не только вкусным, но и сбалансированным, ведь многие традиционные утренние блюда не приносят пользы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение тренера Юрия Попко.

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Чем лучше завтракать

Диетологи советуют избегать быстрых углеводов, таких как каша на молоке с вареньем или медом, белый хлеб с маслом или колбасой, а также магазинные гранолы, кукурузные хлопья и круассаны. Эти продукты быстро повышают уровень сахара в крови и вызывают чувство голода уже через час.

Чтобы сделать завтрак здоровым, важно соблюдать баланс белков, жиров, клетчатки и сложных углеводов. К каше стоит добавлять яйцо, овощи и ложку качественного масла. Альтернативой могут быть творог, хумус или протеиновые добавки. Для полезных жиров подойдут нежареные орехи, семена льна или чиа, а также растительное молоко. Источниками клетчатки являются овощи и ягоды, которые содержат меньше сахара, чем фрукты.



Выбирать завтрак нужно ответственно / Фото Pexels

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Если хочется бутербродов, стоит выбирать цельнозерновой хлеб и дополнять его зеленью, яйцом пашот или кусочком запеченной рыбы или мяса. Относительно напитков, фреши и соки содержат много сахара, поэтому лучше отдать предпочтение смузи на основе овощей и ягод.