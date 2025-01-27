Кортадо и капучино отличаются своим составом, текстурой и вкусовыми характеристиками, хотя оба напитка базируются на эспрессо и молоке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что такое кортадо

Кортадо – это напиток с испанскими корнями, состоящий из равных частей эспрессо и пареного молока. Благодаря пропорции 1:1 напиток имеет яркий кофейный вкус с легким сливочным оттенком. В нем нет молочной пены, поэтому текстура получается гладкой, но не слишком кремовой.



Кортадо – это кофейный напиток / Фото Pexels

Чем оно отличается от капучино

Капучино, наоборот, имеет итальянское происхождение и состоит из эспрессо, пареного молока и молочной пены в соотношении 1:1:1. Слой пены создает более насыщенную кремовую текстуру, которая делает напиток более легким по вкусу. Благодаря пенке капучино имеет менее интенсивный кофейный вкус по сравнению с кортадо, но он более сбалансированный и нежный.

Кортадо обычно подается в маленькой чашке и имеет меньший объем, чем капучино, который, благодаря пене, выглядит большим. Этот слой пены также позволяет бариста создавать на нем кофейный арт, что невозможно для кортадо. По калорийности кортадо обычно менее калорийный из-за меньшего количества молока.



Капучино имеет больший объем, чем кортадо / Фото Pexels

Оба напитка можно адаптировать с помощью различных видов молока, но их вкус и текстура зависят от пропорций и способа приготовления.