Сумах – это специя, которую часто используют в средиземноморской и восточной кухнях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на klopotenko.com.

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Из чего делают сумах?

Эту специю получают из растения, которое называется "Сумах дубильный". Это кустарник, который достигает 6 метров в высоту. Интересно, что в Украине он довольно распространен и встречается просто во дворах.



Сумах часто используют в смесях сухих специй / Фото Pexels

Ближе к осени на кустарнике появляются кисти темно-красного, почти бордового, цвета. Именно из них и делают специю, которую на самом деле часто используют в различных рецептах. Плоды обрывают с кустарника, очищают, сушат, измельчают и впоследствии используют.

В каких блюдах используют сумах?

Сумах имеет довольно специфический, почти терпкий вкус. Иногда его называют "уксусным деревом". Время от времени эту специю используют, чтобы заменить уксус или лимонный сок или лимонную кислоту.

Также сумах можно часто встретить в различных смесях сухих приправ, а также в маринадах и даже в напитках и десертах. Его вкус позволяет сохранять баланс в сладких блюдах и добавлять кислинки там, где это нужно.

К слову, бариста Каспар Кинг советует добавлять в кофе соль, чтобы нейтрализовать горечь и смягчить вкус напитка. Кинг отметил, что флет вайт и охлажденный капучино приобретают популярность, однако их приготовления требует умения для сохранения правильного вкуса.