Маленькие пластиковые цифры, которые иногда попадаются в твердом сыре, имеют практическое значение и используются как маркировка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Что они означают

Их вкладывают в сырную головку еще на этапе созревания. Эти цифры указывают дату изготовления в формате число/месяц, а также номер оператора-сыродела, ответственного за производство. Это позволяет отслеживать партию продукта в случае возникновения проблем с качеством, например, если сыр окажется испорченным или дефектным.

Эти цифры определяют начало процесса созревания сыра, но не следует путать их со сроком годности. У каждого сорта сыра созревания длится разный период, поэтому пластиковые цифры лишь информируют о дате, когда продукт начал свой путь к готовности.



В сыре можно найти фигурки цифр / Pexels

Сегодня такая маркировка встречается реже из-за современных этикеток, но она остается важной частью истории сырного производства.