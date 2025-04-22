Ее куличи пытались повторить все: кто такая Дарья Цвек
Легендарный кулич этой кухарки пытаются повторить едва ли не все хозяйки. Дарья Цвек известна своим рецептом пасхального угощения.
Дарья Цвек училась кулинарному искусству с детства у мамы и бабушки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТикТок.
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Что известно о ней
Она записывала советы по рецептам от мамы, бабушки и тети в тетрадь-советчик. Первая книга "Сладкое печенье" вышла во Львове в 1961 году.
Ее покупали буквально все,
– говорит автор видео.
Книгу дополняли и переиздавали 9 раз. Общий тираж книг в 2000 году составил более 5 миллионов экземпляров.
Дарья Цвек была первой фуд-стилисткой Она показывала, что значение имеет не только блюдо и вкус, но и эстетическое удовольствие.
К слову, добавление корочки пармезана к пюре придает блюду насыщенный вкус и аромат. Корочка пармезана может храниться долго и используется для обогащения вкуса различных блюд.