Ее куличи пытались повторить все: кто такая Дарья Цвек

Легендарный кулич этой кухарки пытаются повторить едва ли не все хозяйки. Дарья Цвек известна своим рецептом пасхального угощения.

Дарья Цвек училась кулинарному искусству с детства у мамы и бабушки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТикТок.

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Что известно о ней

Она записывала советы по рецептам от мамы, бабушки и тети в тетрадь-советчик. Первая книга "Сладкое печенье" вышла во Львове в 1961 году.

Ее покупали буквально все,

– говорит автор видео.

Книгу дополняли и переиздавали 9 раз. Общий тираж книг в 2000 году составил более 5 миллионов экземпляров.

Дарья Цвек была первой фуд-стилисткой Она показывала, что значение имеет не только блюдо и вкус, но и эстетическое удовольствие.

К слову, добавление корочки пармезана к пюре придает блюду насыщенный вкус и аромат. Корочка пармезана может храниться долго и используется для обогащения вкуса различных блюд.