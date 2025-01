Мечта беременной женщины, которая подкосила мир: NYT рассказала историю создания дубайского шоколада

Дубайский шоколад неожиданно стал феноменом в мире сладостей. История его создания - это путь от домашних экспериментов до мирового успеха.

О том, как дубайский шоколад покорил мир, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NYT. Впервые фисташковую начинку и тесто катаифи, из которых изготавливается дубайский шоколад, удалось совместить женщине Саре Хамуду из Дубая.

Как дубайский шоколад получил мировое признание

Во время беременности Сара начала мечтать о шоколаде, представляя плитку, которая напоминала хрустящий кремовый ближневосточный десерт из детства.

На следующий день я сказала мужу, что хочу начать шоколадный бизнес,

– рассказывает она.

Сара никогда раньше не делала шоколад. Но, не растерявшись, она начала работать в своей гостиной, используя элементы кнафе – сливочный сыр, измельченное тесто катаифи, орехи, финиковый сироп, цветы апельсина и розовую воду.

В конце концов, на свет появился ее батончик Can't Get Knafeh of It – оболочка из молочного шоколада, наполнена фисташковым кремом и катаифи и украшена ярко-желтыми и зелеными вкраплениями.



Дубайский шоколад / Фото iStock

Хамуда и не подозревала, что он заживет собственной жизнью, получив прозвище "Дубайский шоколад" среди поклонников в интернете и породив бесчисленное количество подражателей.

Когда супруги открыли свой интернет-магазин в 2022 году, то продавали примерно по плитке в неделю.

"Было так много дней, когда мы хотели сдаться", – сказала Хамуда. Но потом появилось вирусное видео в TikTok.

Вирусный ролик с дубайским шоколадом в TikTok: смотрите видео

После того, как пара неохотно приняла предложение поклонников и прислала несколько шоколадных плиток местным инфлюенсерам, Мария Вегера опубликовала видео в TikTok, демонстрируя свою шоколадку.

По словам Езена Алани, мужа Сары, это привело к волне заказов – не менее 30 000. Поток заказов даже привел к сбою в приложении доставки, который они использовали.