Люди ждут по 7 часов, чтобы поесть ее омлет: что известно о 81-летней звезде Мишлен Джей Фай
- В Бангкоке есть ресторан, где люди ждут до 7 часов, чтобы попробовать блюда 81-летней Джей Фай, которая получила звезду Мишлен.
- Джей Фай готовит в плавательных очках для защиты глаз, а обед в ее ресторане стоит значительно больше, чем в других подобных заведениях.
В Бангкоке работает ресторан, который с виду напоминает обычную забегаловку, но здесь люди готовы стоять в очереди до 7 часов. Все ради того, чтобы попробовать блюда, которые принесли 81-летней шеф-повару Джей Фай мишленовскую звезду и мировую славу.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера @kanevvska в TikTok.
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Чем удивляет 81-летняя Джей Фай
В самом сердце Бангкока расположен маленький, но всемирно известный ресторан, в котором до сих пор готовит сама владелица – 81-летняя Джей Фай, звезда Netflix и обладательница мишленовской звезды.
Причем готовит исключительно в плавательных очках – чтобы защитить глаза от огня и масла. Атмосфера в заведении напоминает шоу, за которым гости наблюдают, ожидая свою очередь – иногда по 5 – 7 часов.
Обед здесь нам обошелся в 65 долларов, в других подобных заведениях 6 – 10. То есть в 10 раз больше.
Но честно, я не жалею ни одной копейки, потому что это было шоу,
– отмечает блогерша.
Блюдо, ради которого люди готовы стоять в длинных очередях – крабовый омлет, именно он принес Джей Фай мировое признание и звезду Мишлен.
Как Джей Фай готовит свои блюда: смотрите видео
Девушка в видео отмечает, что хоть ресторан Джей Фай имеет оценку в Google всего 3,6, она совсем с ней не соглашается, ведь блюда в нем действительно очень вкусные.
"Рекомендую всем сердцем, если будете в Бангкоке", – резюмирует она.
К слову, ранее мы рассказывали о ресторан в космосе, где можно будет поесть за 400 тысяч фунтов стерлингов. Его запуск должен состояться уже в конце 2025 года.