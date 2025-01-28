Такого вы еще не пробовали: Клопотенко показал, как приготовить десерт из моркови

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко не перестает удивлять оригинальными рецептами. На этот раз он рассказал, как вкусно приготовить морковь.

Пожалуй, каждый, кто добавляет морковь к любимым блюдам дома, задумывался над тем, почему не ест этот богатый витаминами фрукт ежедневно. Оказывается, что морковь подходит не только с основными блюдами, но может быть десертом, пишет 24 Канал.

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Как приготовить карамелизированную морковь

Хотя морковь обычно и не воспринимают как сладкий фрукт, например, как яблоко или грушу, но из нее может получиться действительно непревзойденный десерт.

Евгений Клопотенко раскрыл простой секрет, как сделать морковь еще вкуснее. Достаточно просто карамелизировать ее.

Для приготовления десерта потребуется:

морковь – 200 граммов,

масло сливочное – 20 граммов,

вода – 150 – 200 миллилитров,

сахар – 2 столовые ложки.

Приготовление десерта достаточно простое. Порежьте морковь и выложите ее в кастрюлю. Добавьте воду, масло и сахар.

Из пергамента вырежьте кружочек по диаметру кастрюли и накройте морковь. Тушите в течение 15 минут на среднем огне.

Как приготовить карамелизированную морковь: смотрите видео