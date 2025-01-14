Ресторан в Британии продает гавайскую пиццу за 120 долларов по неожиданной причине

Гавайская пицца довольно противоречива во всем мире. Кто-то обожает сочетание курицы и ананаса, а кто-то не представляет, как его есть. Однако немало шума наделала гавайская пицца в Великобритании.

Одна из британских пиццерий Lupa Pizza продает гавайскую пиццу за 100 фунтов стерлингов, то есть за 120 долларов. При этом стоимость других видов пиццы колеблется в диапазоне от 8 до 14 фунтов. Почему так случилось – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Почему такая цена на гавайскую пиццу

В мире существуют разные взгляды на ананас в пицце, например шеф-повар Lupa Pizza Гордон Разми выступает категорически против такой начинки. Клиенты пиццерии постоянно требовали добавить в меню гавайскую пиццу. Поэтому осуждая такую начинку ресторан установил на нее заоблачную цену – 100 фунтов стерлингов или 120 долларов.

При этом классическая "Маргарита" стоит 8 фунтов, "Пепперони" – 12 фунтов, пицца с фрикадельками – 14 фунтов.

Ресторан опубликовал в своем Instagram фотографию пиццы в неаполитанском стиле, увенчанной четырьмя кусочками консервированного ананаса, с подписью:

Ананас на пицце – любите или ненавидите? Мы не очень любим, но если вы любите, то теперь она есть в нашем меню Deliveroo за 100 фунтов стерлингов.

С момента появления новой позиции в меню ресторан приготовил только одну пиццу для иллюстрации в соцсетях. При этом шеф-повар говорит, что прежде чем съесть пиццу, ананасы из нее удалили. Рамзи убежден, что ананаса в пицце не может быть.

А в соцсетях заведения развернулась настоящая кампания против ананасов и ресторан провел опрос относительно этой начинки. Голоса разделились поровну.