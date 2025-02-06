Сообщает 24 Канал со ссылкой на обсуждение в Reddit.

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Где в мире самый вкусный кофе

Один из пользователей с ником Remember-My-Name поделился своим самым ярким кофейным впечатлением. Он рассказал, что много раз пил замечательный кофе, но одна чашка запомнилась навсегда. Это произошло в Панаме, на небольшой ферме в регионе Бокете, где выращивают один из лучших в мире кофе Geisha.

Аромат был просто нереальным – как жасмин, мед и тропические фрукты одновременно. Вкус? Не похож ни на один кофе, который я когда-либо пробовал. Яркий, чайный и такой сложный, что казалось, будто он меняется с каждым глотком. Никакой горечи, никакой резкости – только этот мягкий, почти потусторонний опыт. Это был тот кофе, который заставил меня остановиться и подумать: о... так вот каким может быть кофе,

– рассказал автор опроса.

Многие пользователи в комментариях согласились, что очень вкусный кофе можно найти во Вьетнаме и Японии. Они особенно рекомендовали попробовать яичный кофе во вьетнамском городе Ханое.

Кроме того, немало участников обсуждения отметили Колумбию как страну, где подают очень вкусный кофе.

"Я думаю, Вьетнам здесь явный победитель в целом. Но моя лучшая чашка кофе была в Колумбии, и я буквально жил на кофейной плантации. Мои вторая, третья, четвертая, пятая и шестая лучшие чашки были во Вьетнаме. Просто поражает, насколько хороши они в кофе. Каждое место просто поражает", – написал пользователь Recoil42.

Кофе / Фото Unspash

Где самый вкусный кофе в Европе

Среди европейских стран, где можно попробовать вкусный кофе, пользователи чаще всего упоминали Италию и Испанию.

Пользователь под ником AdThat3668 заявил, что готов вернуться в Италию только ради чашки капучино.

"Мой первый кортадо в Мадриде. Любой эспрессо, который подают в любом баре в Италии. И вьетнамский кофе, который я пил на холмах к северу от Сапы с видом на рисовые поля. Я не могу выбрать между ними. Я бы телепортировался обратно в любой из них, или, в случае Италии, во все из них", – написал турист с ником WellTextured.

Путешественники рассказали, где самый вкусный кофе в Европе / Фото Unsplash