На самом деле использование огромных упаковок в США имеет свои причины и их сразу несколько. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Почему упаковки делают такого размера

Во-первых, популярная стратегия продавцов: "чем больше – тем выгоднее". Такой подход делает покупки оптом более привлекательными из-за выгодности предложения. Это экономически целесообразно, особенно для больших семей или тех, кто живет далеко от магазинов и не имеет возможности часто закупаться там.

Во-вторых, инфраструктура в США адаптирована именно под большие покупки: просторные холодильники, морозильные камеры, кладовые и даже багажники авто – все это поддерживает привычку запасаться надолго, ведь есть возможность хранить эти продукты.



В США распространены гигантские упаковки / Фото Pexels

Еще один аспект – маркетинг и психология потребления. Большие упаковки кажутся более выгодными из-за восприятия, и производители активно играют на этом.

В странах Европы и в Украине используют несколько иной подход. Прежде всего, заботятся об экологии: меньшие упаковки – это меньше пищевых отходов, удобство в хранении и, чаще всего, экономия в момент покупки. Кроме того, в ЕС вопрос переработки мусора регулируется законом, что также влияет на выбор упаковки.

К слову, фольга имеет две стороны: глянцевая и матовая, их разница связана с процессом производства, а не с дизайном. Глянцевая поверхность фольги лучше отражает тепло, а матовая поглощает, что влияет на эффективность приготовления пищи.