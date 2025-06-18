Сообщает 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Ежедневно ест только полезную пищу
Хейли рассказала, что основу ее ежедневной диеты составляют полезные продукты – овощи, фрукты, зелень и полезные жиры. Такое питание положительно влияет как на ее фигуру, так и на состояние кожи.
Основа диеты Хейли – полезные продукты / Фото с Instagram-страницы модели
Позволяет себе чит-милы
Модель признается, что иногда устраивает себе дни, когда она не ограничивает себя. Например, на отдыхе она может съесть что-то сладкое.
Чит-день для меня – это когда первое, чего я захочу, когда проснусь, то и буду есть. Это мое правило. Поэтому, если я просыпаюсь и хочу блины, я буду есть блины. Если я хочу чизбургер на обед или на ужин, я съем его. Даже если мне захочется картошку фри, я себе не откажу,
– поделилась Хейли.
Иногда Хейли не ограничивает себя в еде / Фото с Instagram-страницы модели
Придерживается четкого режима питания
В повседневной жизни Хейли придерживается четкой системы питания: ест в одно и то же время, не пропускает ни завтрак, ни обед, ни ужин.
Ее типичный завтрак – яйца или овсянка, иногда – смузи.
На обед модель обычно выбирает салат, рыбу, овощи на гриле или сэндвич. Однако Хейли старается избегать глютена.
На ужин – овощи или безглютеновая паста. Иногда звезда предпочитает съесть какое-то блюдо с курятиной.
Даже когда Хейли делает десерт, то старается уменьшить количество сахара, а то и вообще старается обойтись без него.
У Хейли есть четкий режим питания / Фото с Instagram-страницы модели
Всегда имеет с собой воду
Модель считает воду основой своей красоты. Она всегда старается всегда с собой брать бутылку воды – независимо от того, идет она в спортзал или просто на прогулку.
"Уверена, что употребление большого количества воды очень помогает мне. Я стараюсь выпивать пару бутылок в течение дня", – поделилась звезда.
Основой своей красоты Хейли считает воду / Фото с Instagram-страницы модели
К слову, в ежедневном рационе Билла Гейтса присутствует африканская крупа. По мнению миллиардера, она способна преодолеть глобальную проблему человечества.