Сколько можно хранить яйца в холодильнике: эксперт дала однозначный ответ

Яйца важно хранить в холодильнике определенное время, чтобы они все еще были свежими. от этого зависит вкус блюда и даже самочувствие человека, который может это съесть.

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Закари Картрайт рассказала, как правильно хранить яйца, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на cnet.com.

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Сколько их можно держать в холодильнике

Она отметила, что яйца являются ценным источником белка и широко используются в рационе, поэтому важно соблюдать правильные условия хранения.

По данным Министерства сельского хозяйства США, яйца могут оставаться свежими в холодильнике от трех до пяти недель. Даже по истечении этого срока они часто остаются безопасными для употребления еще одну-две недели.



Яйца можно хранить в холодильнике недолго / Фото Pexels

Эксперт советует хранить их в оригинальной упаковке и размещать в холодной части холодильника, а не на дверце, где температура постоянно меняется.

Относительно приготовленных яиц, то они могут оставаться пригодными для употребления около недели, если их правильно хранить в холодильнике.

Картрайт подчеркнула, что указанная на упаковке дата – это лишь рекомендация, а не жесткое правило, и при соблюдении условий хранения яйца могут быть пригодными к употреблению дольше.