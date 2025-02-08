Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Инны Белень в TikTok.

Смотрите также "Не забывай делать гимнастику для глаз": TikTok разрывает новый тренд об офисных реалиях

На какие вопросы отвечала победительница "Холостяка-13"

Так, победительница "Холостяка" считает вполне нормальным ходить на свидания без косметики, а также оплачивать счет за мужчину в ресторане – но только если это ее партнер, который, по ее мнению, вряд ли такое позволит.

В то же время Белень не видит проблем в том, что мужчина не вызывает такси или не забирает на свидание, особенно если это начальный этап знакомства.

Инна Белень приняла участие в тренде "норм чи стьом": смотрите видео

Что касается свиданий, то Инна считает нормальным идти на свидание без ожиданий и даже влюбиться после первой встречи. Она также поддерживает идею давать второй шанс после неудачного свидания и сразу говорить о своих "красных флажках".

Однако некоторые моменты Белень считает неприемлемыми. Например, она отметила, что писать первой после свидания – "стрьом". Также, по ее словам, нормальным является вариант, когда мужчина не платит за девушку на первом свидании, однако она добавила, что это "не желательно".

Заметим, что если взглянуть в комментарии под видео, то можно заметить, что пользователи поставили еще немало собственных вариантов вопросов на которые Инна активно отвечала.