Эксперты раскрыли секрет ароматизированного кофе: лучше ли он обычного

Многие люди обожают кофе из-за его невероятного аромата. Некоторые, чтобы повысить аромат, добавляют специи или сиропы, а кто-то выбирает ароматизированные кофейные зерна. Но лучше ли ароматизированный кофе обычного?

Ароматизированный кофе изготавливают из зерен, которые во время или после обжарки опрыскивают натуральными или искусственными маслами и пищевыми добавками, пишет 24 Канал со ссылкой на Huffpost. Эти соединения, как правило, признаны безопасными.

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Хороший кофе должен быть без добавления ароматизаторов

Однако, по словам Лайлы Гамбари, победительницы чемпионата бариста США 2014 года и консультанта по кофейной индустрии, ароматизаторы часто маскируют низкокачественные, горькие зерна, что не приносят пользы.

Отраслевой стандарт заключается в том, что ароматизированный кофе – это кофе низкого качества. Вы не будете добавлять ароматизатор к хорошему, высококачественному кофе, поэтому такая практика применяется только к кофе низкого качества,

– говорит эксперт.

Большинство экспертов, с которыми пообщалось издание, согласились, что хороший кофе должен быть самостоятельным, без добавления ароматизаторов.

Гамбари говорит, что не любит ароматизированный кофе, "потому что кофе сам по себе имеет так много вкуса", а процесс обжарки добавляет еще больше ароматов.



Кофе / Фото iStock

"Кофе – это такой прекрасный напиток, которым можно наслаждаться так же, как вином, получая различные сорта и формы благодаря выращиванию, обжарке и завариванию", – сказала она и добавила, что добавлять ароматизаторы к самим зернам не нужно.

Томми Чан, главный обжарщик Morning Owl Roastery в Оттаве, Канада, согласился с мнением коллеги. По его словам, в мире специализированного кофе нет места искусственно добавленным ароматизаторам.

Исключением стала Джилл Хофф, директор по кофе и образованию компании Monogram Coffee и победительница Канадского чемпионата бариста 2020 года.

Я считаю, что добавление ароматизаторов к коммерческим сортам кофе и кофе низкого качества является полезным,

– говорит Хофф.

По ее словам, добавление ароматизатора к обжаренному кофе скроет некоторые дефекты зеленого цвета и обжарки, которые могут присутствовать, что придаст этому кофе положительного вкуса.

От чего зависит вкус кофе

Заваривая каждое утро кофе средней обжарки, можно подумать, что весь кофе имеет такой же вкус.



Кофейные зерна / Фото iStock

Но география, высота над уровнем моря и условия выращивания могут влиять на вкусовой профиль кофейных зерен, добавляя сладость, кислинку и даже те желаемые нотки фруктов, орехов или карамели, которые часто встречаются в ароматизированном кофе.

Аромат кофе происходит, прежде всего, от терруара, в котором он растет,

– говорит Калина Тео, соучредитель и директор Coffee Project NY.

"Обработка (процесс ферментации и сушки – 24 Канал) влияет на вкус кофе, а иногда и меняет его. Обжарка также влияет на вкус кофе и меняет его", – добавила она.

Альтернативы ароматизированному кофе

Если вы любите ароматизированный кофе, то есть отличные альтернативы, например, ферментированный кофе. Зеленые кофейные зерна перед обработкой ферментируют с фруктами, специями или дрожжами, чтобы усилить их оригинальный вкус.

Ценители кофе отдают предпочтение этому виду кофе и считают его лучше ароматизированного кофе, поскольку процесс происходит у производителя.

Также можно использовать фруктовые сиропы. Это простой способ добавить вкуса, не влияя на целостность кофейных зерен.