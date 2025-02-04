Авокадо – любимый фрукт многих людей, который часто встречается во всем: от тостов на завтрак до сливочного гуакамоле, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Его текстура и тонкий вкус делают авокадо идеальным дополнением к бесчисленному количеству блюд, но достижение идеальной спелости иногда может быть сложным.

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Почему не стоит хранить авокадо в воде

Некоторые авокадо можно легко раздавить в супермаркете, тогда как другие остаются твердыми. В соцсетях часто обещают ускорить процесс созревания, но не все советы настолько безопасны, как кажутся, и даже могут создавать огромные риски.

Один вирусный метод, который сейчас популярен в TikTok, вызвал серьезные опасения среди экспертов по пищевым продуктам.

Хотя тенденция хранить авокадо в воде может показаться безвредной, это может подвергать риску пищевых заболеваний. Эксперты в этой области предостерегают от такой практики.

"Погружение авокадо в воду может показаться хорошей идеей, но это создает идеальные условия для развития таких бактерий, как листерия и сальмонелла. Вместо этого используйте более безопасные, проверенные методы, такие как охлаждение или использование цитрусового сока", – говорят эксперты из Wheeldon Brothers.

Для тех, кто хочет получить спелый авокадо, остается проверенным классический метод хранения в бумажных пакетах. Поместив авокадо вместе с фруктами, производящими этилен, такими как яблоки или бананы, можно ускорить процесс созревания без лишних рисков.

Пакет задерживает газ, выделяемый фруктами, помогая авокадо размякнуть всего за день – два. Благодаря этим безопасным и надежным методам можно наслаждаться идеально созревшими авокадо, не подвергая здоровье риску.

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