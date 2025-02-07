Сообщает 24 Канал со ссылкой на Эктора Хименеса-Браво.

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Как приготовить домашние кабаносы

Приготовить пряные и ароматные домашние кабаносы по рецепту Эктора очень легко. Поэтому они идеально подходят как для вечерних посиделок с друзьями, так и для перекуса во время просмотра фильма.

Эктор готовит домашние кабаносы: смотрите видео

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 600 граммов;
  • Соль, перец черный – по своему вкусу;
  • Сухой чеснок – 0,5 чайной ложки;
  • Паприка сладкая – 0,5 чайной ложки;
  • Чили сухой – 0,5 чайной ложки.

Способ приготовления:

  • куриное филе нарезать и пропустить через мясорубку;
  • добавить к фаршу соль и специи, перемешать;
  • поместить фарш в кондитерский мешок или пакет-слайдер;
  • сформировать колбаски на пергаменте и сушить при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов.