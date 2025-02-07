Проще уже быть не может: Эктор показал, как легко приготовить кабаносы дома

Иногда хочется чего-то вкусного, но не хочется тратить много времени на приготовление. Если вы любите вкусные перекусы, которые не требуют сложных ингредиентов или много времени на приготовление, то этот рецепт кабаносов именно то, что вам нужно.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Эктора Хименеса-Браво. Смотрите также Секреты яичницы с идеальным желтком: шеф-повар объяснила, что нужно добавить к блюду Как приготовить домашние кабаносы Приготовить пряные и ароматные домашние кабаносы по рецепту Эктора очень легко. Поэтому они идеально подходят как для вечерних посиделок с друзьями, так и для перекуса во время просмотра фильма. Эктор готовит домашние кабаносы: смотрите видео Ингредиенты: Куриное филе – 600 граммов;

Соль, перец черный – по своему вкусу;

Сухой чеснок – 0,5 чайной ложки;

Паприка сладкая – 0,5 чайной ложки;

Чили сухой – 0,5 чайной ложки. Способ приготовления: куриное филе нарезать и пропустить через мясорубку;

добавить к фаршу соль и специи, перемешать;

поместить фарш в кондитерский мешок или пакет-слайдер;

сформировать колбаски на пергаменте и сушить при температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов.