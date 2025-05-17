Сообщает 24 Канал со ссылкой на TastingTable.

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Что любил есть Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй никогда не скрывал своей любви к жизни, поэтому искренне восхищался кубинскими сигарами, устрицами с Маренн-Олерон и резким, жидким сыром Пон-л'Эвек из Нормандии. Он был настоящим гурманом, который везде, куда его заносила судьба, находил время на вкусную трапезу.

В Венеции, которая занимала особое место в его сердце, Хемингуэй обедал в Ristorante del Doge и отеле Gritti Palace, где заказывал ризотто с морепродуктами и рагу из омара.

Эрнест Хемингуэй / Фото Wikipedia

В Гаване он ел в Bodeguita del Medio, наслаждался Хемингуэй-дайкири в Floridita и проводил вечера в компании актрисы и подруги по застольям Авы Гарднер. Оба были сторонниками стиля бонвиван. В "Движущемся пире" писатель писал о способности пищи питать не только тело, но и душу.

Когда я ел устрицы с их сильным вкусом моря и слабым металлическим привкусом, который смывало холодное белое вино, я терял ощущение пустоты, оставляя только морской вкус и сочную текстуру, и когда я пил их холодную жидкость из каждой раковины, запивая ее хрустящим вкусом вина, я избавился от ощущения пустоты и начал радоваться и строить планы,

– писал Хемингуэй в "Движущемся пиру".

Хемингуэй часто брался за различные авантюры и обожал сочетать приключения и еду, что выливалось в любовь к дичи: белки, форели и антилопы.

Что ел Хемингуэй перед смертью

В Нью-Йорке его последняя трапеза состояла из стейка, печеного картофеля, салата Цезарь и бокала бордо.

Классически, но изысканно, без лишней суеты – во многом именно так он и писал,

– отмечают в издании.

Последний ужин Хемингуэя был классическим, но изысканным / Фото Wikipedia

Этот ужин, который считал своим любимым, писатель заказал в ресторане Michel's Christiania в Кетчуме, штат Айдахо, 1 июня 1961 года. Следующей ночью Хемингуэй покончил с собой.

К слову, ранее мы писали о любимых блюдах выдающегося украинского писателя и художника Тараса Шевченко. Самым любимым блюдом Кобзаря был борщ, но приготовленный особым способом.