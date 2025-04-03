Колд брю готовится путем длительного замачивания грубого помола кофе в холодной или комнатной воде в течение 8–24 часов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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В чем разница с эспрессо

Этот метод обеспечивает мягкий, менее кислый вкус и создает напиток, который можно пить в чистом виде или разводить. Эспрессо же готовится быстро, под высоким давлением, с очень горячей водой и кофе сверхтонкого помола. Благодаря этому он имеет концентрированный, насыщенный вкус и характерную пенку.

Из-за способа заваривания колд брю имеет более низкую кислотность, что делает его лучшим вариантом для людей с чувствительным желудком. Эспрессо, наоборот, имеет выразительный кисловатый и горьковатый профиль.



Эспрессо и колд брю много чем отличаются / Фото Pexels

Если оценивать содержание кофеина, эспрессо более концентрированное: 30 миллилитров содержит около 64 миллиграммов кофеина, тогда как в таком же количестве колд брю – только 15–20 миллиграмм. Однако колд брю обычно подают в больших порциях, что в итоге может сделать его даже крепче.

Выбор между колд брю и эспрессо зависит от личных предпочтений. Если хочется чего-то освежающего, стоит выбрать холодное заваривание. Если нужен быстрый заряд энергии – эспрессо станет лучшим вариантом.

Ранее ученые выяснили, что растворимый и заварной кофе имеют свои преимущества для здоровья. Основные недостатки растворимого кофе включают меньшее количество кофеина и антиоксидантов.