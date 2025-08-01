В Украине арбуз преимущественно едят в свежем виде, или делают из него лимонады и маринуют на зиму. Однако в некоторых странах эту ягоду также употребляют в сочетании с другими продуктами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

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Как едят арбуз в разных странах мира?

В разных странах мира арбуз употребляют по-своему. Это часто зависит от местных кулинарных традиций и предпочтений.

Например, на Ближнем Востоке арбуз часто едят с солью или сочетают с соленым сыром. Считается, что это усиливает его сладость. У Японии также практикуют добавление соли, а в отдельных регионах хозяйки даже жарят арбузные кожуры подобно тому, как в Украине готовят кабачки.

В Китае арбуз – популярная летняя закуска, которую так же едят, как в Украине. У США он также употребляется в свежем виде, иногда со щепоткой морской соли.

В некоторых странах арбуз употребляют не так, как привыкли в Украине / Фото Unsplash

В то же время в Румынии и Венгрии к арбузу иногда подают хлеб, хотя чаще его просто едят в свежем виде.

В Индии, кроме соли, арбуз могут посыпать чаат масалой – смесью приправ для ароматизации.

На Кипре же арбуз обязательно дополняют сыром Halloumi.

Обратите внимание! Сочетание арбуза с молочными продуктами может негативно повлиять на людей с неподготовленным желудком.

К слову, пользователь Instagram с никнеймом bro_snakc решил лично проверить, как сочетается арбуз с различными продуктами. Он протестировал восемь комбинаций и оценил каждую из них.

Блогер оценил сочетание арбуза с различными продуктами: смотрите видео

Для чего арбуз едят с хлебом?

Сочетание арбуза и хлеба благоприятно влияет на пищеварение. Это объясняется тем, что ягода содержит очень много воды и сахара, поэтому чтобы не переедать, кусочек арбуза кладут на хлеб. Это позволяет быстрее почувствовать сытость.

Кроме того, если у человека чувствительный желудок, то хлеб может "смягчить" действие арбуза и уберечь от расстройства и вздутия.

К слову, еще 300 лет назад украинцы арбузов не ели. Зато их использовали как ароматизаторы во время банкетов.