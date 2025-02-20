Независимо от того, используете ли вы джезву, гейзерную кофеварку или просто заливаете молотый кофе кипятком, настоящего вкуса эспрессо, как у профессионалов, достичь сложно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что такое эспрессо

Эспрессо – это концентрированный кофейный напиток, который получают, пропуская горячую воду под высоким давлением через мелко смолотый кофе. Его узнают по густой текстуре, темным насыщенным цветом и характерной светлой пенкой – crema. Благодаря мелкому помолу увеличивается площадь контакта кофе с водой, что способствует более интенсивному вкусу и аромату.

В XIX веке кофе в Европе заваривали медленно, что было неудобным, особенно для работников во время коротких перерывов. В 1884 году итальянский изобретатель Анджело Мориондо запатентовал паровую машину, которая позволяла быстрее готовить кофе, хотя она была предназначена для массового производства.



Эспрессо сложно сделать дома / Фото Pexels

Почему эспрессо из кафе вкуснее

Даже если вы приобретете качественную кофемашину, приготовить дома идеальный эспрессо – задача непростая. Воссоздать атмосферу кофейни можно с помощью фильтр-методов, таких как пуровер или колд-брю, но с эспрессо все сложнее.

На качество напитка влияют множество факторов:

Свежесть и качество зерен;

Точный размер помола;

Дозировка кофе;

Равномерная утрамбовка (тампинг);

Температура воды и давление.

Бариста в кофейнях имеют не только профессиональное оборудование, но и опыт, что позволяет получить стабильный результат. Даже имея дорогую кофемашину, без практики трудно достичь такого же мастерства.