Независимо от того, используете ли вы джезву, гейзерную кофеварку или просто заливаете молотый кофе кипятком, настоящего вкуса эспрессо, как у профессионалов, достичь сложно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.
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Что такое эспрессо
Эспрессо – это концентрированный кофейный напиток, который получают, пропуская горячую воду под высоким давлением через мелко смолотый кофе. Его узнают по густой текстуре, темным насыщенным цветом и характерной светлой пенкой – crema. Благодаря мелкому помолу увеличивается площадь контакта кофе с водой, что способствует более интенсивному вкусу и аромату.
В XIX веке кофе в Европе заваривали медленно, что было неудобным, особенно для работников во время коротких перерывов. В 1884 году итальянский изобретатель Анджело Мориондо запатентовал паровую машину, которая позволяла быстрее готовить кофе, хотя она была предназначена для массового производства.
Эспрессо сложно сделать дома / Фото Pexels
Почему эспрессо из кафе вкуснее
Даже если вы приобретете качественную кофемашину, приготовить дома идеальный эспрессо – задача непростая. Воссоздать атмосферу кофейни можно с помощью фильтр-методов, таких как пуровер или колд-брю, но с эспрессо все сложнее.
На качество напитка влияют множество факторов:
- Свежесть и качество зерен;
- Точный размер помола;
- Дозировка кофе;
- Равномерная утрамбовка (тампинг);
- Температура воды и давление.
Бариста в кофейнях имеют не только профессиональное оборудование, но и опыт, что позволяет получить стабильный результат. Даже имея дорогую кофемашину, без практики трудно достичь такого же мастерства.