Приготовить дома не получится: в чем секрет приготовления эспрессо в кофейнях

Эспрессо – один из самых популярных и простых кофейных напитков. В то же время приготовить его бывает сложно, несмотря на то, что кажется, что должно быть наоборот.

Независимо от того, используете ли вы джезву, гейзерную кофеварку или просто заливаете молотый кофе кипятком, настоящего вкуса эспрессо, как у профессионалов, достичь сложно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также В украинских хитах 70-х звучит голос известной певицы: для многих это было открытием

Что такое эспрессо

Эспрессо – это концентрированный кофейный напиток, который получают, пропуская горячую воду под высоким давлением через мелко смолотый кофе. Его узнают по густой текстуре, темным насыщенным цветом и характерной светлой пенкой – crema. Благодаря мелкому помолу увеличивается площадь контакта кофе с водой, что способствует более интенсивному вкусу и аромату.

В XIX веке кофе в Европе заваривали медленно, что было неудобным, особенно для работников во время коротких перерывов. В 1884 году итальянский изобретатель Анджело Мориондо запатентовал паровую машину, которая позволяла быстрее готовить кофе, хотя она была предназначена для массового производства.



Эспрессо сложно сделать дома / Фото Pexels

Почему эспрессо из кафе вкуснее

Даже если вы приобретете качественную кофемашину, приготовить дома идеальный эспрессо – задача непростая. Воссоздать атмосферу кофейни можно с помощью фильтр-методов, таких как пуровер или колд-брю, но с эспрессо все сложнее.

На качество напитка влияют множество факторов:

Свежесть и качество зерен;

Точный размер помола;

Дозировка кофе;

Равномерная утрамбовка (тампинг);

Температура воды и давление.

Бариста в кофейнях имеют не только профессиональное оборудование, но и опыт, что позволяет получить стабильный результат. Даже имея дорогую кофемашину, без практики трудно достичь такого же мастерства.