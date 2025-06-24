Неожиданное применение для воды из-под макарон: шеф-повар объяснил, что с ней делать

Макароны – популярное блюдо среди тех, кто любит вкусно поесть, однако не любит тратить много времени на приготовление. Однако интересно, что даже воду, в которой они варятся можно использовать.

Нельсон Серрано-Бахри, профессиональный шеф-повар, рассказал, что эту воду можно добавлять к другим блюдам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Takeout.

Смотрите также Заказывала ее еженедельно: какое блюдо принцесса Диана чаще всего просила приготовить на обед

Как использовать воду из-под макарон

По словам шеф-повара, вода, в которой варилась паста, может стать полноценным ингредиентом, поэтому просто выливать ее – расточительно.

Он также объяснил, что ее можно добавить к яичнице. Такой вариант кажется неожиданным, однако шеф-повар настаивает, что это улучшило бы вкус яичницы.

Смешивание остатков воды из-под пасты в яичницу может помочь сделать ее более мягкой и нежной,

– сказал он.

Дело в том, что вода из-под пасты содержит крахмал, который поможет желткам не сворачиваться.

Однако стоит правильно добавлять эту воду в яичницу. По словам Серрано-Бахри, нужно разбить яйца в сосуд, влить туда воду из-под макарон и взбить их вместе до образования однородной смеси. Чтобы яичница не стала водянистой, важны правильные пропорции.



С водой из-под пасты можно приготовить яичницу / Фото Pexels

В частности, на два яйца будет достаточно 1-2 ложек воды из-под пасты.

Вода способствует тому, что яичница будет рыхлой, ведь во время приготовления образуется пар, который и помогает достичь такого эффекта.

К слову, также вместо масла для приготовления яичницы рекомендуется использовать горячий мясной бульон, что улучшает текстуру и аромат блюда. Для лучшего результата сковородку с яйцами нужно накрыть крышкой, чтобы пар бульона приготовил белок, оставляя желток нежным.