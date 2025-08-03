Кофе делает бактерии в кишечнике более устойчивыми к приему антибиотиков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Earth.

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Как кофе влияет на организм?

Ана Рита Брочадо из Вюрцбургского университета провела исследование и установила, что кофеин снижает эффективность некоторых лекарств. В то же время кофеин не влияет на сами препараты или их усвоение. Зато он помогает некоторым бактериям выжить и делает их не уязвимыми к антибиотикам.

Из-за кофе несколько транспортных белков могут начать вести себя иначе. Это позволит бактериям блокировать действие лекарств. Стоит отметить, что препараты не полностью потеряют свои свойства. Зато им будет сложнее проникать в бактерии.

Болезнетворные организмы можно уничтожить, но сделать это становится сложнее.



Кофе может быть опасным / Фото Pexels

Исследование показало, как происходит взаимодействие между бактериями и кофеином. Ученые подчеркнули, что негативное влияние кофе на эффективность антибиотиков нельзя обнаружить с помощью стандартных тестов на резистентность. Они могут указывать на то, что антибиотик действует, но реальность может быть совсем другой.

Такие фундаментальные исследования влияния веществ, потребляемых ежедневно, подчеркивают жизненно важную роль науки в понимании и решении реальных проблем,

– добавила президент Тюбингенского университета Карла Полльманн.

Вероятно, это сделает необходимым уточнять у пациента, употребляет ли он кофе, перед тем, как назначить антибиотики, ведь это может иметь принципиальное значение для эффективности лечения

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К слову, кофе без кофеина имеет те же химические вещества, что и обычный, но обрабатывается химикатами для снижения содержания кофеина до 2%. Хотя кофе без кофеина безопасен для потребления, он все еще содержит небольшое количество кофеина, поэтому рекомендуется умеренность в его потреблении.