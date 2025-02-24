Сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

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Как правильно сажать ананас дома

Лучшее время для посадки ананаса – конец весны или лето, ведь этот тропический фрукт требует много солнца и тепла.

Процесс выращивания не слишком сложный, главное – соблюдать все необходимые правила:

Нужно правильно выбрать ананас

Ананас должен быть свежим, это очень важно, ведь только так он сможет вырасти. Выбирайте фрукт с твердыми и зелеными листьями без желтых или коричневых пятен, а кожура должна быть золотисто-желтого цвета и твердой. Проверьте также основу листьев на наличие мошек, и убедитесь, что они не обрезаны – иногда так скрывают дефекты.

Ананас легко вырастить дома / Фото Unsplash

Отделите верхушку

Верхушку ананаса нужно осторожно отделить, взяв листья у основания и открутить. Если боитесь повредить, сначала срежьте верхнюю часть, оставляя немного мякоти, а затем аккуратно удалите ее вокруг листьев. Затем удалите нижние листья, оголив ствол на 2 сантиметра.

Верхушка – это та часть, из которой вырастет новый ананас. Ее следует оставить в темном, но хорошо проветриваемом месте на 2 – 3 дня, чтобы она подсохла.

Прорастите ананас

Поставьте верхушку в воду, лучше всего для этого подходит стеклянная посуда, чтобы верхушка не касалась дна и листья не попадали в воду. Разместите будущий ананас на подоконнике, время от времени меняя воду. Будьте терпеливыми – корешки появятся через 2 – 3 недели. Когда их будет 10 – 15 и они достигнут длины 3 – 5 сантиметров, можно начинать посадку.

Как происходит посадка ананаса

Для ананаса подойдет широкий и низкий горшок, примерно 15 сантиметров. Используйте готовый грунт – можно использовать смесь для кактусов или смесь субстратов для орхидей и азалий. Поскольку корни ананаса очень хрупкие, сажать его нужно осторожно – на глубину около 3 сантиметров. После этого полейте растение теплой водой и, если нужно, подоприте его, чтобы оно не падало под тяжестью листьев.

Обратите внимание! Для ускорения роста можно накрыть горшок полиэтиленовым пакетом, чтобы создать парниковый эффект.

Нужно длительное время, чтобы ананас пророс дома / Фото Unsplash

Поливайте ананас при необходимости, когда верхний слой почвы подсохнет. Температура должна быть в пределах 20 – 25 градусов, а также важно помнить, что ананас требует много солнечного света.

Заметим, что для того, чтобы ананас вырос, нужно запастись терпением: приживление займет около 6 месяцев. Сначала в центре появится цветок, а затем на его месте сформируется плод.