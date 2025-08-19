Специалист по ножам Константино Дельнеро рассказал, как лучше нарезать арбуз и рассказал о нюансах различных способов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Take Out.

Как правильно нарезать арбуз?

Эксперт считает лучшим методом нарезки на треугольные кусочки. По его словам, так арбуз удобно держать и есть. Если же вы планируете подать арбуз на праздничный стол с зубочистками, то можно нарезать его кубиками.

Так его будет удобно брать и почти не останется отходов. В то же время он также сказал, каким методом нарезки лучше не пользоваться из-за неудобства и непрактичности. Говорится о "методе вырезания печенья".



Лучше всего нарезать кофе треугольными ломтиками / Фото Pexels

Проблема такой нарезки заключается в том, что здесь нужны дополнительные столовые приборы. Это может создавать неудобства и повлиять на общую атмосферу.

Летом сезон арбузов, поэтому можно выбрать вкусную и сочную ягоду, которая точно порадует всех. Для еще лучшего впечатления стоит нарезать арбуз так, чтобы его было удобно есть – это залог успеха.

К слову, В разных странах мира арбуз употребляют с солью, сыром, чаат масалой, или даже жарят его кожуру. Пользователь Instagram протестировал восемь комбинаций арбуза с различными продуктами и оценил их.