Вареники – привычное блюдо для украинской кухни. Однако на самом деле история их создания гораздо интереснее и берет начало в давние времена.

Впервые вареники приготовили в древнем Китае. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на подкаст "Как на вкус".

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Кто изобрел вареники

Ученые обнаружили, что вареники берут свое начало в древнем Китае во время раскопок на территории государства, а именно в городе Турфан. Они нашли странную окаменелость, которая казалась знакомой – это и был вареник.

В Китае есть легенда о мудреце, который первым сделал вареники. Он имел благородную цель – хотел помочь крестьянам, которые пострадали от заморозков и частично потеряли слух.

Тогда он решил их накормить. Он взял баранину, добавил туда специи и решил завернуть эту смесь в кусочки теста. Он также придумал сделать их в форме уха. Согласно китайской версии, именно так появились вареники и именно поэтому они имеют такую форму.



Вареники впервые приготовили в Китае / Фото Pexels

Как вареники оказались в Украине

Вероятно, через много лет они проделали невероятный путь, чтобы добраться до украинского стола и глубоко засесть в нашей традиционной кухне.

Ученые также предполагают, что распространению вареников поспособствовала Монгольская империя. Вареники часто были способом сэкономить, ведь это позволяло меньше использовать мясо.

Обратите внимание! Делать вареники с фруктами – это оригинальная идея украинцев.

Если пытаться установить хронологические границы возникновения вареников, то говорится о промежутке между 150 и 219 годом нашей эры. Это делает вареники очень старинным блюдом.

К слову, британка Элли, которая живет в Украине, считает украинскую еду чрезвычайно вкусной, особенно выделяя качество овощей. Элли научилась готовить борщ и регулярно готовит его, отмечая высокое качество ингредиентов в Украине.