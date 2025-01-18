Чтобы избежать трещин в скорлупе во время варки яиц, важно соблюдать несколько простых правил. О них пишет 24 Канал со ссылкой на Главред.

Смотрите также Эксперты раскрыли секрет ароматизированного кофе: лучше ли он обычного

Нужно избегать перепада температур

Прежде всего, следует выбирать свежие, качественные яйца. Свежесть можно проверить, опустив яйцо в стакан с водой: свежее яйцо утонет, а старое всплывет. Также обращайте внимание на дату на упаковке и осматривайте яйца на наличие повреждений.

Перед варкой яйца желательно довести до комнатной температуры, особенно если они хранились в холодильнике. Это предотвратит образование трещин из-за резкого перепада температур. Если у вас нет времени ждать, можно погрузить яйца в теплую воду на несколько минут перед тем, как класть их в кастрюлю.

Варить яйца рекомендуется в холодной воде, постепенно нагревая ее. Добавление соли в воду поможет сделать скорлупу более плотной, а уксус (одна столовая ложка на кастрюлю) укрепит ее структуру, что уменьшит риск вытекания белка через микротрещины.

Во время варки важно обеспечить мягкое кипение воды с маленькими пузырьками, чтобы яйца не соприкасались слишком сильно друг с другом. Это особенно важно, если вы варите их в кипящей воде. Правильный подход к температуре и осторожное обращение с яйцами помогут сохранить их целыми и аккуратными после варки.