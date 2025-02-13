Лучший способ приготовить цветную капусту: как точно сделать это вкусно

Не все любят цветную капусту, однако есть очень много способов ее приготовить вкусно. Шеф-повара поделились лучшим способом.

Лучший способ приготовить цветную капусту – это жарка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Eating Well, которое опросило пятерых шеф-поваров.

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Почему именно жарка

Цветная капуста легко впитывает другие вкусы, что делает ее универсальным ингредиентом. Она прекрасно подходит на пару или гриле, но именно жарка позволяет достичь хрустящей текстуры и насыщенного вкуса благодаря карамелизации натуральных сахаров.

Как жарят цветную капусту шеф-повара

Дэнни Гарсия, шеф-повар ресторана Time and Tide и победитель Top Chef Season 21, рекомендует сначала обжарить соцветия в оливковом масле, а затем запекать их в духовке. Это позволяет равномерно пропитать капусту маслом и предотвратить ее высыхание. Он подает блюдо с изюмом, маринованным луком и свежей зеленью.



Шеф-повара рассказали, как лучше готовить цветную капусту / Фото Pexels

Ричард ЛаМарита, инструктор растительного кулинарного искусства, советует нарезать цветную капусту небольшими кусочками и погружать в горячее масло, нагретое до 180°C, примерно на минуту, пока она не станет золотистой и хрустящей.

Шеф-повара Хизер Голден Рей и Дженни Энгель используют масло из рисовых отрубей, поскольку оно имеет нейтральный вкус и позволяет капусте оставаться хрустящей, но не жирной. Они добавляют в блюдо миндаль, клюкву и мяту.

Брук Уильямсон, победитель 14 сезона Top Chef и Tournament of Champions, маринует цветную капусту в смеси кислого йогурта, карри, куркумы и кориандра, а затем жарит ее при температуре 220°C до золотистого цвета.