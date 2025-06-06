Игристый холодный кофе: почему он так популярен и как его приготовить

Есть невероятно много вариаций кофейных напитков. Недавно там появился новый тренд, который уже приобрел большую популярность.

Игристый кофе стал популярным еще во время пандемии, когда эксперименты с напитками дома превратились в настоящий тренд в соцсетях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Такой кофе понравится не всем

Его суть – сочетание эспрессо или холодной заварки с газированной водой и ароматизаторами: чаще всего это цитрусовые, мята или другие травы. Такой напиток – не просто освежающая альтернатива молочным кофе в жару, но и легкий способ получить порцию кофеина без чрезмерных калорий.

Шампанский кофе, как его еще иногда называют, позволяет насладиться напитком без добавления молока или сахара, что подходит людям с лактозной непереносимостью или тем, кто хочет уменьшить потребление сладкого. Добавление сока лимона или апельсина не только обогащает вкус, но и дает бонус в виде витамина С. А благодаря газированной воде напиток добавляет немного больше гидратации, чем традиционный кофе, и даже немного электролитов – если вода минеральная.

Однако стоит помнить, что такой кофе не для всех. Из-за пузырьков и кислотности он может раздражать желудок, особенно у людей с гастритом или рефлюксом. Также игристый кофе имеет достаточно специфический, кисловатый вкус, который нравится не всем. Но смешивание с тоником или добавление мяты, базилика или ароматизированных сиропов может сделать его более мягким на вкус.



Вкус игристого кофе специфический / Фото Pexels

Чтобы приготовить игристый кофе дома, нужно лишь несколько ингредиентов: эспрессо или колд брю, газированная вода или тоник, лед и по желанию – немного лимонного сока или любимых трав. Готовят ее просто – сначала лед, потом газировку, далее осторожно вливают кофе, добавляют ароматизаторы, перемешивают и наслаждаются шипучим, освежающим напитком.

Исследование в журнале Heliyon показало, что кофе без кофеина может иметь похожий эффект на организм, как и обычный кофе с кофеином. Эффект "энергии" от кофе может быть связан не только с химическим составом, но и с ритуалом употребления напитка, например аромат, тепло чашки и ассоциации с пробуждением.